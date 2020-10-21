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志偉復活踢好「波」

2020-10-21 列印
　　曼城前鋒阿古路在上輪英超勝阿仙奴久休復出，立即在前線起到牽制作用，亦令球隊進攻更立體。「志偉」經過一仗熱身後，今晚歐聯C組首輪勢可以入球領軍主場大勝波圖，讓球主客和讓兩球照捧「主勝」。

　　阿古路於六月尾弄傷左膝半月板，養傷近四個月終在上仗主場1:0勝槍手的英超中復出，雖然沒有入球和助攻，但他在前線吸引敵將的注意力為隊友拉開空位，而且在最前線停球與攻擊拍檔配合，令藍月比之前採取無鋒線時進攻更立體。

　　有阿古路作為橋頭堡，藍月勢可延續近三仗各賽錄兩勝一和的強勢，輕取過去兩輪葡超只得和負各一的波圖，捧「主勝」。（Now644、有線601、661台周四凌晨3:00直播）

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