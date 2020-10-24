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普巴屠獅 援卡雲尼

2020-10-24 列印
　　曼聯中場保羅普巴質素毋庸置疑，惟往往於大賽才有表現，如周二歐聯2:1勝巴黎聖日耳門後備上陣交出絕殺助攻。今晚英超主場大戰車路士又是這名法國國腳表演舞台，勢跟新加盟的射手卡雲尼聯手撕破敵軍後防，率領紅魔打開本季聯賽主場勝利之門，直取主勝。

（Now4K 611、621台周日凌晨0:30直播）

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