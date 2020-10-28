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中場當弗 紅魔劈「錫」

2020-10-28 列印
　　曼聯近三仗各賽事以麥湯米尼和費特洛迪古斯組成雙防守中場組合，配合兩人身前的般奴費南迪斯，取得兩勝一和的走勢，包括歐聯H組首輪作客擊敗勁旅巴黎聖日耳門。該隊今晚同組主場迎戰RB萊比錫，勢以中場優勢全取三分，支持主勝。

（Now644、有線616、656台周四凌晨4:00直播）

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