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雙刀飄忽 藍獅和味濃

2020-10-28 列印
　　車路士兩名德國鋒將迪姆華拿和夏維斯表現時好時壞，球隊亦受到牽連，在過去六場各賽事法定時間雖保持不敗，但五次打和。該隊今晚歐聯E組作客俄羅斯球隊卡斯洛達難言穩勝，不妨冷敲四點六五倍和局。（Now643、有線616、656、無線myTV Super周四凌晨1:55直播）

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