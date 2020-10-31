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新車上力再「尼」料

2020-10-31 列印
　　車路士新援薛耶治上仗歐聯首次為球隊正選披甲，即攻入一球領軍作客4:0大勝卡斯洛達，還交出五次長傳、一次關鍵傳送，傳球成功率高達八十七點五個巴仙，更與鋒將夏維斯及迪姆華拿立即擦出火花。這名摩洛哥翼鋒經過多仗熱身後狀態冒升，今晚英超勢可領軍作客擊敗般尼，為周中歐聯第三輪分組賽壯行色，直取客勝。（Now621台今晚11:00直播）

　　這名逆足右翼既可內切入中路埋門，亦擅於吸引敵衞夾擊再交出致命直線，為前鋒迪姆華拿和左翼基斯甸普列錫提供彈藥，藍獅今仗勢可延續各賽八場不敗強勢。

　　般尼不同戰線已五輪不勝，包括上輪英超主場0:1不敵熱刺，以及月初聯賽盃地頭淨吞曼城三蛋，今仗鬥另一豪門車路士亦毫無勝算，客勝穩開。

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