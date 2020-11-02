李城列斯攻強守弱 駁火捧和

李斯特城雖有前鋒占美華迪近況不俗，但他們有多名守將倦勤，今晚英超作客列斯聯未必可以阻擋近期入球停不了的客軍射手班福特。惟列斯聯亦有中堅李安谷巴剛傷瘉狀態成疑，或讓狐狸鋒線有機可乘，既然雙方都攻強守弱，不妨敲和。



（Now621台周二凌晨4:00直播）



狐狸防線傷兵滿營，中堅蘇恩古和右閘列卡度彭利拿繼續長唞，勝任左右二閘的卡斯泰尼亦拉傷大腿未能候命，加上中堅莊尼伊雲斯亦在上仗歐霸作客2:1勝AEK雅典的賽後驗出背傷，今仗或要老隊長韋斯摩根臨危受命，夥拍韋斯利科芬拿。兩人級數不足，今仗面對本季英超累積六入球、一助攻的列斯前鋒班福特，恐怕接連失守。



狐狸後防陣容不整



可是列斯聯亦有中堅兼隊長李安谷巴剛傷瘉復出未有十足狀態，難以阻止連續兩場各賽事各建一功的占美華迪。雙方各有隱憂，一於博和。



