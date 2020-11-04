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紅魔箭靶反「克」贖罪

2020-11-04 列印
　　曼聯在周日英超主場0:1不敵阿仙奴，眾將被前隊長堅尼狼批，另一紅魔名宿加利尼維利亦暗示右閘雲比沙卡是落敗關鍵，後者立即自我反省，表示會在今晚歐聯H組作客土耳其球隊巴沙克舒希時交出截然不同的表現。再者紅魔在歐聯賽場判若兩隊，分組兩戰全勝，今仗勢可再袋三分，一於捧讓球主客和讓一球「客勝」。（Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周四凌晨1:55直播）

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