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熱門： 美國大選特朗普拜登余慕蓮九巴車長

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﻿大帝改圖 寸爆侵侵

2020-11-09 列印
周六美國總統選舉大局已定，以勒邦占士為首的NBA球星紛紛在社交媒體上傳照片，利用自己的著名場面揶揄勢落敗的特朗普。不過，網友坦言他們不如專注籃球事業。

        拜登尚未正式擊敗特朗普，湖人大帝急不及待在社交平台上載一張自己一六年效力騎士期間，總決賽封阻勇士名將伊古達拿上籃的照片。他還將自己面貌改成拜登，對方變成特朗普，寓意拜登就像自己當年由場數1:3反勝4:3奪標一樣。

        早已在NBA失業的尼克楊格則上載自己效力湖人時，轉身慶祝三分球卻失手的經典網絡照片，譏諷特朗普當初自以為成功連任；拓荒者主將連納亦上載投籃成功的照片賀拜登當選。可是，網友提醒道：「你們應該專注籃球，公開調侃政治人物不太好。」
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