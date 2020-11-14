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死亡F組

2020-11-14 列印
　　除了在歐洲國家聯賽同組，葡萄牙和法國明夏歐洲國家盃亦一起編入死亡F組，同組還有另一勁旅德國及周四確定晉級的黑馬匈牙利（圖）。後者上屆決賽周爆冷躋身十六強，周四歐國盃附加賽出線途徑A決賽主場2:1反勝冰島，令F組更添暗湧。

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