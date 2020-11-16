小雷拿乘勇追擊 美新星夠閃

美國教練貝賀拿銳意年輕化，中場小將基奧雲尼雷拿上場友賽處子登場，表現亦可人。周一在奧地利中立場友戰傳統弱旅巴拿馬，這名剛滿十八歲的名將之後有力領軍奏捷，只是球會賽事緊接而來，故美利堅或小勝一、兩球便收韁。（香港時間周二凌晨3:45開賽）



身為前美國國腳兼教練雷拿之子，基奧雲尼剛於周四友賽作客威爾斯0:0上演國家隊處子戰，當作是翌日十八歲生日的禮物，而且全場三次成功盤球過人，表現毫不怯場。貝賀拿揚言，基奧雲尼雷拿等新星將獲更多機會：「這是一支年輕而具質素的球隊，球員將給予成長空間。」



撲擊巴拿馬贏夠收籌



雖然美國有猛將基斯甸普列錫因傷未獲徵召，但巴拿馬世界排名僅七十七位，歷來十六次鬥美國僅兩勝四和十六負，最近三次悉數告負。該隊上周四友賽中立場0:1負日本，故今仗美國有望輕鬆小勝，眾將可將焦點放回球會賽。



