小雷拿乘勇追擊 美新星夠閃

身為前美國國腳兼教練雷拿之子，基奧雲尼剛於周四友賽作客威爾斯0:0上演國家隊處子戰，當作是翌日十八歲生日的禮物，而且全場三次成功盤球過人，表現毫不怯場。貝賀拿揚言，基奧雲尼雷拿等新星將獲更多機會：「這是一支年輕而具質素的球隊，球員將給予成長空間。」
撲擊巴拿馬贏夠收籌
雖然美國有猛將基斯甸普列錫因傷未獲徵召，但巴拿馬世界排名僅七十七位，歷來十六次鬥美國僅兩勝四和十六負，最近三次悉數告負。該隊上周四友賽中立場0:1負日本，故今仗美國有望輕鬆小勝，眾將可將焦點放回球會賽。
油麻地一幢商住唐樓昨晚發生火警，該廈一個唐樓單位疑被尼泊爾裔人士闢作餐廳，有人召來十多親友為兒子開生日會，豈料放門口外的蠟燭翻倒燃着隔音板，火勢蔓延燒及氣罐發生爆炸。現場大批住客被困屋內，大部份為南亞...
2020-11-16
《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）的十五國成員國昨日正式簽署協定。中國的代表國務院總理李克強於第四次RCEP領導人會議中表示，簽署是多邊主義和自由貿易的勝利。 簽署儀式以視像舉行，李克強表示，R...
2020-11-16
埃及旅遊和文物部長阿納尼上周六宣佈，在開羅以南吉薩省塞加拉地區的法老墓地中，發現了至少一百具彩繪棺木，其中部份裝有木乃伊，同時出土的還有四十樽鍍金神像等文物。據悉，這是埃及本年度最大的考古發現。 這次...
2020-11-16
火炭大型屋苑御龍山，與港鐵火炭站一街之隔，交通便捷，樓齡約12年。是次精選屋苑的4房雙套大戶，面積1227方呎，廳堂採用金黃色配上水晶吊燈設計，一室高貴，廳堂及其中3房均向東，坐擁開揚馬場景及城門河景...
2020-11-16
美國大選結果接近塵埃落定，加上疫苗研發成功，市場繼續關注中美關係發展。證券業人士預計，大市短期將進入整固階段，料特朗普上周簽署禁止投資部份中資行政命令實質影響較細，對後市看法正面樂觀，但投資者同時要留...
2020-11-16
美國教練貝賀拿銳意年輕化，中場小將基奧雲尼雷拿上場友賽處子登場，表現亦可人。周一在奧地利中立場友戰傳統弱旅巴拿馬，這名剛滿十八歲的名將之後有力領軍奏捷，只是球會賽事緊接而來，故美利堅或小勝一、兩球便收韁。（香港時間周二凌晨3:45開賽） 身為前美國國腳兼教練雷拿之子，基奧雲尼剛於周四友賽作客威爾斯0:0上演國家隊處子戰，當作是翌日十八歲生日的禮物，而且全場三次成功盤球過人，表現毫不怯場。貝賀拿揚言，基奧雲尼雷拿等新星將獲更多機會：「這是一支年輕而具質素的球隊，球員將給予成長空間。」 撲擊巴拿馬贏夠收籌 雖然美國有猛將基斯甸普列錫因傷未獲徵召，但巴拿馬世界排名僅七十七位，歷來...
2020-11-16
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
45歲的彭秀慧（Kearen）集編、導、演、教、寫於一身，有廿年演出經驗的她曾獲香港舞台劇獎最佳女主角，前年仲憑首部執導的電影《29+1》勇奪金像獎新晉導演，又在法國尼斯國際影展獲頒最佳導演（外語劇情...
2020-11-16
我們生活充斥著速食文化，漸漸使人失去等待的耐性。三分鐘即食的杯麵可解餓腸轆轆，可是，有些問題卻要經年累月、眾志成城才能解決，其中包括扶貧。 雖然全球貧窮人口比例自二次世界大戰後縮小，但部分人仍然過着足...
2020-11-16
田泰安於上周三谷戰連中三元，然而在緊接着的周六田草日賽卻未能乘勝追擊，騎足十場僅兩駒上名。今次周三跑馬地夜賽，田泰安早已卜滿九匹座騎，他坦言胯下馬匹中不乏具爭勝實力之輩，其中「太陽威威」和「南莊加好」...
2020-11-16