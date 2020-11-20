美職季後賽 周六早上開鑼

美職季後賽香港時間周六早上拉開戰幔，全新賽制下，再配合多位球星如卡路士韋拿及拿尼等壓陣，追星球迷不能錯過。率先上演兩場東岸資格賽賽事，由碧咸擁有、星級射手希古恩坐鎮的國際邁阿密，將會作客拿舒維爾；而由前阿仙奴名將亨利執教及前巴塞隆拿射手保贊掛帥的蒙特利爾衝擊，就會造訪新英倫革命。



拿舒維爾 vs 國際邁亞密



星期五18 周六早上10:00



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邁亞密難逃一敗



國際邁阿密雖有前法國國腳中場馬度迪和阿根廷射手希古恩在陣，但兩人水土不服，表現與名氣不相符。相反拿舒維爾欠缺星味，可是德國外援穆卡達等人實而不華，今仗勢可在主場擊敗邁阿密取得首圈資格。



希古恩和馬度迪今夏與祖雲達斯約滿後，雙雙轉戰美職。可是馬度迪未能展示全能中場的戰鬥力，十五場聯賽僅入一球，掃蕩效率亦不足；希古恩與全盛時期亦相去甚遠，美職九次上陣只有一個士哥，他坦言聯賽不易應付：「外界說美職水平低，事實並非如此。」在兩位星將演出黯淡下，國際邁阿密只得七勝三和十三負，剛好排第十出戰資格賽。



拿舒韋爾實而不華



相反同樣在今季加入美職的拿舒維爾，沒有星級外援，但德國中場穆卡達本季美職收錄四球、三助攻；墨西哥翼鋒丹尼爾里奧斯亦累積五球，再配合今季聯賽曾主場1:0勝邁阿密的往績支持，主勝穩開。



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新英倫革命 vs 蒙特利爾衝擊



星期五16 周六早上7:30



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衝擊革命和格戰



蒙特利爾衝擊由法國名將亨利領軍，陣中亦有前巴塞隆拿金童保贊。可是新英倫革命亦由前美國國家隊主帥阿連拿帶領，西班牙中場卡利斯基爾同樣卡士十足，兩隊今仗在革命主場碰頭勢難分高下，法定時間敲和。



亨利首季帶領衝擊在東岸排第九已算不錯，若今仗淘汰革命更是球隊四年來首度晉身季後賽首圈。保贊亦漸入佳境，近八場聯賽收錄四球、一助攻，今仗配合前熱刺中場硬漢雲耶馬可望再有好表現。然而革命在阿連拿帶領下聯賽收錄八勝八和七負，再者中場卡利斯基爾季尾傷瘉復出逐漸回勇，有力重拾去季美職入十球、助攻十二次的水準。雙方均勢宜捧和。



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