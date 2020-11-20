美職季後賽 周六早上開鑼

拿舒維爾 vs 國際邁亞密
星期五18 周六早上10:00
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邁亞密難逃一敗
國際邁阿密雖有前法國國腳中場馬度迪和阿根廷射手希古恩在陣，但兩人水土不服，表現與名氣不相符。相反拿舒維爾欠缺星味，可是德國外援穆卡達等人實而不華，今仗勢可在主場擊敗邁阿密取得首圈資格。
希古恩和馬度迪今夏與祖雲達斯約滿後，雙雙轉戰美職。可是馬度迪未能展示全能中場的戰鬥力，十五場聯賽僅入一球，掃蕩效率亦不足；希古恩與全盛時期亦相去甚遠，美職九次上陣只有一個士哥，他坦言聯賽不易應付：「外界說美職水平低，事實並非如此。」在兩位星將演出黯淡下，國際邁阿密只得七勝三和十三負，剛好排第十出戰資格賽。
拿舒韋爾實而不華
相反同樣在今季加入美職的拿舒維爾，沒有星級外援，但德國中場穆卡達本季美職收錄四球、三助攻；墨西哥翼鋒丹尼爾里奧斯亦累積五球，再配合今季聯賽曾主場1:0勝邁阿密的往績支持，主勝穩開。
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新英倫革命 vs 蒙特利爾衝擊
星期五16 周六早上7:30
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衝擊革命和格戰
蒙特利爾衝擊由法國名將亨利領軍，陣中亦有前巴塞隆拿金童保贊。可是新英倫革命亦由前美國國家隊主帥阿連拿帶領，西班牙中場卡利斯基爾同樣卡士十足，兩隊今仗在革命主場碰頭勢難分高下，法定時間敲和。
亨利首季帶領衝擊在東岸排第九已算不錯，若今仗淘汰革命更是球隊四年來首度晉身季後賽首圈。保贊亦漸入佳境，近八場聯賽收錄四球、一助攻，今仗配合前熱刺中場硬漢雲耶馬可望再有好表現。然而革命在阿連拿帶領下聯賽收錄八勝八和七負，再者中場卡利斯基爾季尾傷瘉復出逐漸回勇，有力重拾去季美職入十球、助攻十二次的水準。雙方均勢宜捧和。
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