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殘魔碰「西」無胡食

2020-11-21 列印
　　曼聯中場般奴費南迪斯上輪英超獨取兩球一助攻，以一己之力領軍3:1反勝愛華頓，但該隊今晚聯賽主場對西布朗有一對中堅哈利馬古尼及域陀連迪路夫或因傷缺陣，隨時攻守失衡。西布朗近年可謂跟紅魔打成平手，近五次對賽取得兩勝一和兩負，今仗四點九倍和可博。

（Now621台周日凌晨4:00直播）

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