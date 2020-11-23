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傷病潮淹沒歐戰列強

2020-11-23 列印
　　巴塞隆拿周六西甲作客0:1不敵馬德里體育會，創下同期最差戰績之餘，碧基更膝部重傷料休戰最多半年。此子連同熱刺的艾達韋列特及拜仁慕尼黑的盧卡斯靴南迪斯同日傷出，列強中堅可謂多災多難。

　　門將達史特根完半場前跑出禁區外被恩歷克卡拉斯高推過一箭定江山，巴塞不敵牀單軍團後，西甲八戰僅得十一分，是自一九九一至九二球季以來同期最差。雪上加霜，碧基戰至六十二分鐘膝部重傷退下火線，據報初步診斷是嚴重扭傷要接受手術，將缺陣四至六個月，同時陣中只餘下基文迪朗格勒一名中堅可用，法蘭基迪莊或要串演該位置。

　　除了碧基外，艾達韋列特同日英超主場2:0挫曼城期間，拉傷大腿肌肉，領隊摩連奴確認他將缺陣一段時間。盧卡斯靴南迪斯在德甲主場1:1和雲達不來梅半場傷出，後晚歐聯主場對薩爾斯堡未必能候命。
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