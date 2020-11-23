門將達史特根完半場前跑出禁區外被恩歷克卡拉斯高推過一箭定江山，巴塞不敵牀單軍團後，西甲八戰僅得十一分，是自一九九一至九二球季以來同期最差。雪上加霜，碧基戰至六十二分鐘膝部重傷退下火線，據報初步診斷是嚴重扭傷要接受手術，將缺陣四至六個月，同時陣中只餘下基文迪朗格勒一名中堅可用，法蘭基迪莊或要串演該位置。
除了碧基外，艾達韋列特同日英超主場2:0挫曼城期間，拉傷大腿肌肉，領隊摩連奴確認他將缺陣一段時間。盧卡斯靴南迪斯在德甲主場1:1和雲達不來梅半場傷出，後晚歐聯主場對薩爾斯堡未必能候命。
本港昨日新增六十八宗新冠肺炎確診，數字是自八月中旬以來最高，另有五十多宗初步確診。跳舞場所群組再多四十六人染疫，累計增至八十宗，而多人非富則貴，居住在半山、跑馬地等豪宅單位。十一宗新增不明源頭個案遍及...
2020-11-23
中加關係緊張，周三中國外交部指「孟晚舟事件讓人看清加方政治本質」，加拿大總理杜魯多昨日受訪表示「絕對不會對拘捕孟晚舟事件感到後悔」，強調加拿大必須遵循法治，這不是一個選擇題。中國外交部再斥，加方在事件...
2020-11-21
近日意大利維蘇威火山下的龐貝城遺址再挖出兩具男性罹難者遺骸。報道指遺骸非常完整，相信分屬一名年輕奴隸和年紀較長的富有主人。目前考古遺址負責人奧桑納表示，兩人是因火山爆發高溫至死的。 報道引述研究人員指...
2020-11-23
由五礦地產發展的油塘新盤蔚藍東岸，日前公佈首批138伙價單，包括開放式至三房戶型，開放戶折實489.53萬入場。 五礦地產營銷及市務總監方俊指出，蔚藍東岸推出138伙，價錢屬震撼價，預計加推將有提價空...
2020-11-21
本港第四波疫情殺到，加上中美關係未明朗，美國大選雖然落幕，但特朗普續透過法律行動阻止拜登登上總統寶座，同時繼續向中國出招，特朗普或新增4間獲解放軍支持企業列入制裁黑名單，分析料恒指在25500至265...
2020-11-23
今晚英超，主場的狼隊和修咸頓同樣近況理想之餘，前者有隊長高亞迪因曾接觸新冠肺炎確診者而接受隔離或缺陣，聖徒也有數胡人物丹尼艾格斯繼續養傷。加上兩隊主客演出不相伯仲，今仗和值得一博。（Now621台周二凌晨4:00直播） 狼隊英超開季三仗僅得三分，幸最近五輪三勝一和一負，表現改善了很多。不過，司職中堅的隊長高亞迪因曾接觸肺炎確診者而要隔離，今仗很可能缺陣，防線實力受損，無疑是球隊爭勝的一大障礙。 修頓傷前鋒 狼隊缺鐵衞 修咸頓近況同樣勇猛，上輪英超主場2:0輕取紐卡素後，近六輪豪取五勝一和。然而，聯賽獨取五球的前鋒艾格斯膝部重傷，鋒力受削恐無力趁狼隊少了高亞迪而取得任何甜頭...
2020-11-23
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
女團BINGO成員26歲卡文（關嘉敏Carman）最近參加ViuTV《全民造星III》成功打入50強，前哨戰打頭陣出場，淡定表現即被兩名導師林二汶和彭秀慧爭崩頭搶入組，證明有一定實力。出道4年卡文坦承...
2020-11-23
新冠肺炎第四波來勢洶洶，政府進一步收緊防疫措施。自從經歷第三波後，最受影響的食肆和娛樂場所都有了新的對應策略，就是不太理會堂食的每?人數及入座率限制；而市民也以抗疫疲勞為由，即使面對滿座的食肆仍視而不見，依舊在門外排長龍等候入座。如此抗疫心態，恐怕香港還有很長時間才能恢復正常。 雖然限制食肆和娛樂場所的每?人數和入座率嚴重打擊生意，但病毒無眼，只要社區傳播鏈未能有效控制，所有食客都會暴露在風險之中。其實不少食肆早期都有嚴格執行防疫措施，可是眼見政府執法並非預期般嚴厲，於是愈來愈多食肆視防疫措施如無物，這樣會令原本緊守規矩的商戶感覺不公平。當「破窗效應」出現後，認真執行入座率...
2020-11-23
今季有多匹E布馬已經出賽，但昨日賽前無一取勝，然而希廄終以「人和家興」打破盲門，此駒上仗跑谷草因衝閘要退出，今仗轉戰田草順利出閘後便一放到底，姿態如此輕鬆，難怪希斯賽後非常滿意，他高興地說：「『人和家...
2020-11-23