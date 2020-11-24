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美斯得救有「基」可乘

2020-11-24 列印
　　巴塞隆拿中場法蘭基迪莊今季獲新帥朗奴高文器重，其瞻前顧後的踢法更獲球隊名宿沙維認可。這名荷蘭中場今晚歐聯G組領軍作客有八名球員確診新冠肺炎的基輔戴拿模，雖然或因球隊的傷病潮要串演中堅，但新位置更有利他發揮精準長傳，為美斯等鋒將製造入球機會，一於捧讓球主客和讓一球「客勝」。（Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周三凌晨4:00直播）

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