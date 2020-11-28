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復任正選　志偉「尼」料

2020-11-28 列印
　　曼城上輪英超不敵熱刺因鋒線乏力，但今晚聯賽主場對般尼有「戴志偉」阿古路可望復任正選，加上志矢成為下一位大衞施華的費倫托利斯亦近況不俗，藍月攻力得到保證。再者般尼雖在上仗聯賽開齋，但門將尼克普比受傷，今仗造訪曼城勢大敗而回，一於捧讓球主客和讓兩球「主勝」。

（Now621台今晚11:00直播）

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