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泰臣慈善賽籌7800萬

2020-11-30 列印
　　加起來過百歲的前拳王泰臣與鍾斯，周日慈善拳賽各勝四回合，打成76:76和氣收場。雖然網民指慈善賽像Hip Hop表演，但泰臣表示會捐出高達一千萬美元（約七千八百萬港元）拳酬，造福社會。

　　揚言速戰速決的泰臣積極搶攻，頭五回合勝出四回合，惟後段體力下降被鍾斯連勝三回合，結果平分春色。有網民批評：「這天比賽像一場Hip Hop表演多於拳賽。」

　　最重要的是，據報泰臣和鍾斯分別獲一千萬和三百萬美元酬金，前者揚言會將大部份捐作慈善用途：「今仗不止關乎勝負，更重要是可以幫到人，不排除再打慈善賽。」

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