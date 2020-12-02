  • 2020年12月2日 星期三
  • 18º
  • 75%
熱門： 新冠肺炎有線新聞刺針汽油彈袁國勇

日報新聞 > 體育

多蒙特拉素「鋒」騷和談

2020-12-02 列印
　　多蒙特今晚歐聯F組主場鬥拉素，只需一分就可提早出線，完成晉級任務。該隊有中鋒艾寧夏蘭特腳風大順，但客軍亦有前鋒恩莫比尼入球不斷，加上兩軍近況相若，今場交手大有機會不分高下，一於冷敲四點○五倍和局。（Now645、有線602、662台周四凌晨4:00直播）

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd