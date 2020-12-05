隊長沙治奧拉莫斯未傷瘉，今場有機會缺陣，改以另一種方式支持施丹，據《阿斯報》指此子近日於更衣室鼓勵隊友道：「一切靠我們自己，團結起來，我們可以克服最難的難關。」適逢西維爾兩名後防大將馬高斯阿古拿和沙治奧艾斯古迪路皆因傷缺陣，皇馬有力如上季聯賽雙殺對手般奏捷，客勝去馬。（Now4K 611、632台今晚11:15直播）
救救施丹 皇馬必勝
隊長沙治奧拉莫斯未傷瘉，今場有機會缺陣，改以另一種方式支持施丹，據《阿斯報》指此子近日於更衣室鼓勵隊友道：「一切靠我們自己，團結起來，我們可以克服最難的難關。」適逢西維爾兩名後防大將馬高斯阿古拿和沙治奧艾斯古迪路皆因傷缺陣，皇馬有力如上季聯賽雙殺對手般奏捷，客勝去馬。（Now4K 611、632台今晚11:15直播）
不同日子睇騷 分佈兩區域 紅館演唱會四觀眾確診 軒仔檢測呈陰性
本港疫情停不了，四名確診患者曾於不同日子到紅館觀賞歌手張敬軒演唱會，令人擔心會否爆發「紅館群組」。衞生防護中心表示，暫時未能確定感染是否與演唱會有關，建議工作人員及表演者接受檢測，場地亦要進行大清洗。...
2020-12-05
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外交部反對無端打壓中企 中芯中海油被美列黑名單
中美商貿矛盾持續緊張，美國國防部正式將四間中資企業列入與解放軍有連繫的黑名單之中，包括中國晶片製造商中芯國際、中國海洋石油、中國國際工程諮詢公司以及中國建設科技有限公司。中海油指，正綜合評估被列入黑名...
2020-12-05
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AMC院線斥犧牲他人利益 華納新片戲院串流同步上映
電影史上罕見電影與串流平台同步上映，華納兄弟（Warner Bros.）於加利福尼亞州時間周四公佈，公司接下來十七套電影會同步在影院及串流平台HBO Max上架一個月，事件震撼電影業。華納解釋混合模式是對新冠肺炎大流行的戰略回應，不過美國大型連鎖戲院AMC對此不滿，批評華納犧牲他人利益來補貼串流平台，表示會與華納展開對話。 這次受影響的電影除早前已表示會於年底上映同時在HBO Max上架的《神奇女俠1984》外，還包括《湯姆與傑瑞》、《哥斯拉與金剛》、《真人快打》、《自殺小隊》和《黑客帝國4》等在內的十七部電影。 混合模式暫定只適用於在二○二一年上畫的新片，華納發言人指：「...
2020-12-05
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長沙灣弦雅385萬入場
長沙灣近年有多個新盤排隊出籠，當中由佳兆業集團及宏達投資合作發展的弦雅，主打迷你戶型，項目近日公佈首批30伙價單，開放戶折實385.13萬入場，最快於下周推售。 佳兆業海外集團客戶及營銷部助理總經理王...
2020-12-05
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海油中芯遭封殺 恒指反覆升107點
美國將中海油（883）母企及中芯國際（981）等四華企列入黑名單，投資者憂慮中美關係可能轉差，拖累恒指高開後一度倒跌，及至10天線（26639）出現支持後緩步回升，最後更以全日高位收市，升107點，報...
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首場允英超迷入場 天才伏魔贈慶
今晚韋斯咸主場對曼聯是英超自三月以來首場有球迷入場的賽事，前者絕不能讓球迷失望。乘紅魔有下周二歐聯作客RB萊比錫的出線生死戰這後顧之憂，鐵錘幫射手米查利安東尼奧有望發揮強隊殺手本色，以勝仗為倒戈的領隊莫耶斯吐烏氣，主勝去馬。 （Now621台周日凌晨1:30直播） 自三月爆發新冠肺炎疫情以來，英超一直閉門作賽，今仗是首次重開觀眾席，允許二千名鐵錘幫球迷入場觀戰。韋斯咸後衞迪格蘭賴斯誓言，於鄉親父老面前打一場漂亮勝仗：「對於球迷重返球場，我們期待已久，主場對曼聯有二千名球迷打氣已很不錯，我們必定會打得較上仗贏維拉更好，爭取最後勝利。」 曼聯留力歐聯必中「錘」 鐵錘幫上輪主場2...
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過萬呎夾公仔樂園
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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書展再延期 寫真女盡地一煲 34C劉子儀晒「湯碗胸」求畀Like
「港版林志玲」劉子儀（Kelly）原打算憑34C超立體上圍強攻今年書展推出寫真集，可惜爆發第四波疫情令書展再度延期至明年7月，Kelly明白健康最重要，趁住大家留家抗疫，她就聯同一樣今年出寫真的34D...
2020-12-05
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好好過日子——郵局
這是去郵局寄東西的時候想到的。 郵局叫郵政局，內地許多地方叫郵電局，因為郵局除了寄信寄包裹，還可以發電報和打長途電話。我小時候在上海，父母在廣西，有甚麼緊急的事情，就要去郵局發電報。 電報收費按字數算，三分錢一個字，所以發電報不能嚕囌，省得一字得一字，一定要用最少的字把事情說清楚。比如要通知對方接火車，想告訴對方哪一天坐哪一個班次的火車到哪裏。那就只發「X日X次抵X」。六個字，一角八分錢，對方收到，就會去火車站接人了。若是抵達了一個地方向家人報平安，電文只寫「安抵」，六分錢搞掂，如有餘錢，再加兩個字，變成「安抵勿念」，這就非常妥當了。我小時候常去郵局發這類電報，為了省錢，就...
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馬場浮世繪——三匹港隊馬昨試閘備戰
沙田馬場昨晨舉行四組泥地試閘，四匹下周日香港國際賽參賽馬均有報名出試，其中蔡廄「夏威夷」和「旺蝦王」一對，分別勝出第一組及第三組閘，而且走勢俱相當輕鬆，明顯為大賽作好準備。 另外「有理共想」在「旺蝦王」四個馬位之後得第三。至於「星州司令」在第一組居後過終點，其後更宣布退出香港盃，令該場國際一級賽只餘下八駒列陣。 馬場浮世繪
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