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救救施丹　皇馬必勝

2020-12-05 列印
　　皇家馬德里剛於周二歐聯意外吞薩克達兩蛋後，盛傳一眾高層對教練施丹的信任大不如前，但球員和球迷卻一致力撐此子。隊長沙治奧拉莫斯更挺身激勵隊友保帥，民調亦逾半球迷支持這名法國名帥，今晚西甲作客西維爾勢全民救施丹。

　　隊長沙治奧拉莫斯未傷瘉，今場有機會缺陣，改以另一種方式支持施丹，據《阿斯報》指此子近日於更衣室鼓勵隊友道：「一切靠我們自己，團結起來，我們可以克服最難的難關。」適逢西維爾兩名後防大將馬高斯阿古拿和沙治奧艾斯古迪路皆因傷缺陣，皇馬有力如上季聯賽雙殺對手般奏捷，客勝去馬。（Now4K 611、632台今晚11:15直播）

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