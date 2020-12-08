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拉素生死戰射「日」

2020-12-08 列印
　　暫居歐聯F組第二的拉素，小組煞科戰只需一分就能完成晉級任務。該隊主帥施蒙尼恩沙基對出線席位志在必得，加上射手恩莫比尼入球不斷，再有歐聯表現出色的翼鋒祖亞昆哥利亞輔助，周二主場鬥同組第三布魯日，乘對手防線不穩及頗差的歐聯作客戰績，出線生死戰不容有失，藍鷹小勝晉級不成問題。

（Now643台、有線616、656台周三凌晨1:55直播）

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