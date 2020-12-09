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馬體保出線有「薩」無賠

2020-12-09 列印
　　馬德里體育會今晚歐聯A組作客薩爾斯堡只要保持不敗，就能壓過對手與篤定首名的拜仁慕尼黑攜手晉級。然而這支西甲豪門為保萬無一失，上輪聯賽安排攻擊王牌祖奧菲歷斯先任後備留力。此子猛虎出柙，勢可延續本季歐聯攻入三球，包括首循環主場3:2勝薩爾斯堡時梅開二度的好表現，今仗可望再度攻破該支奧地利球隊的大門，領軍贏波出線，客勝去馬。（Now645台、有線603台周四凌晨4:00直播 ）

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