﻿西甲異軍卡迪斯 求勝心「切」

升班馬卡迪斯今季西甲異軍突起，多得陣中唯一星將尼格度，後者卻謙稱全隊無分你我才是成功原因。今晚聯賽作客有守將謝臣梅里路停賽的切爾達，此子勢再顯剋星本色，領軍全取三分，四點七五倍客勝博得過。（Now632台周二凌晨4:00直播）



本輪前，卡迪斯排西甲第六，作客三勝一和一負屬列強第三佳，更成為該聯賽擴張至二十隊以來第一隊於首循環連挫皇家馬德里和巴塞隆拿的升班馬，尼格度功不可沒。此子新加盟，聯賽上陣九仗獨取三球三助攻，但強調這是全隊功勞：「己隊全情投入，戰術佈置非常好。」



尼格度孭起鋒線



這名三十五歲老將職業生涯五次對切爾達攻入三球，後者還有中堅梅里路累積五張黃牌被罰停賽，防線恐更難抵擋尼格度的衝擊。該隊聯賽五次作東僅兩勝三負，主場威力本輪前屬群雄尾三，故客勝有可博之理。