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美斯尼馬16強決戰

2020-12-15 列印
　　歐聯十六強周一抽籤，美斯和尼馬再重逢！後者早前明言下季一定可以和美斯重聚，言猶在耳，明年十六強便率先碰頭，這名巴西球星只要周日法甲所受的傷不至太嚴重，勢率隊向美斯證明，季後約滿離開巴塞隆拿的話，巴黎聖日耳門是他下一站的首選。至於其他十六強賽事，馬德里體育會將對車路士，前者中鋒迪亞高哥斯達或倒戈。利物浦鬥RB萊比錫，勢成兩名德國新一代名帥高普和拿格士文的大鬥法。

　　同日歐霸三十二強抽籤，曼聯要硬撼西甲奇兵皇家蘇斯達。後者由老將大衞施華率領奧耶沙巴爾等一眾新星，表現叫人刮目相看，目前高踞西甲榜首，預料會有一番難鬥。英超一哥熱刺也碰上德甲第四的禾夫斯堡，絕不輕鬆。

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