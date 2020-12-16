祖記「大」茶飯

祖雲達斯前鋒保羅戴巴拿從新冠肺炎康復後，今季一直未能重拾狀態，但球會主席阿涅利透露已給此子一紙新約，更表示視他為老婦人未來隊長。此言一出，這名阿根廷國腳今晚意甲主場，勢如去季般率隊擊退阿特蘭大顯身價，主勝放心捧。（Now638、有線602、614、654、662、MyTV Super301台周四凌晨1:30直播）



五月正式克服新冠肺炎後，戴巴拿一直未能重拾勇態，今季各賽事上陣十二場僅破網一次。儘管外界屢傳出此子轉會的消息，但阿涅利透露，已開出新約予戴巴拿，更揚言視他為未來隊長，希望對方能在球場證明自己：「我們都希望戴巴拿能成為歐洲前五球星，他也非常清楚自己目前還沒做到。」



阿特蘭大意甲連續三十三次挑戰祖雲達斯都未嘗一勝，只錄得七和二十六負，大有被剋死之勢。其中，戴巴拿上季曾於阿特蘭大身上取得士哥，今場勢踢出身價領軍開出主勝。



