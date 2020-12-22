馬體快車踩油 雙煞入球「蘇」

馬德里體育會本季西甲勇不可擋，在快車周期仍能保持水準，今晚聯賽作客兩主將上陣成疑的皇家蘇斯達，憑雙箭頭迪亞高哥斯達和蘇亞雷斯及時回勇，有望在這場強強對壘中奏捷，客勝可期。



（Now632台周三凌晨2:45直播）



牀單軍團上輪聯賽主場3:1小勝艾爾切後，十二月各戰線六仗取得四勝一和一負的佳績，在賽程頻密的快車賽期也能保持水準。另外馬體會於本輪前十二仗九勝二和一負的戰績排聯賽榜首，比今仗對手皇蘇少打三仗，卻多拿三分，因此主帥施蒙尼告誡球隊不能鬆懈：「我們只關注下一場比賽，己隊還有很大的進步空間。」



DC復出即有士哥



牀單軍團射手迪亞高哥斯達在十二月上旬右腳患靜脈栓塞，上輪對艾爾切復出後備上陣七分鐘即有士哥，此子矢言已恢復狀態，並渴望在這場大戰披甲：「我為了回到球隊付出了很多，如果不能與強敵對壘 ，那麼努力復出就沒有意思了。」



此外，克服新冠肺炎後未有進帳的好拍檔蘇亞雷斯上仗亦梅開二度，本輪前進駐西甲射手榜第二位。哥斯達喜見拍檔回勇，表示會為球隊帶來良性競爭：「 我與蘇亞雷斯互相尊重，不管誰入球，最重要是球隊都能取勝。」蘇亞雷斯球員生涯十二次對皇家蘇斯達取得六入球六助攻，今仗這對南美雙煞勢以入球領軍取勝。



反觀皇蘇在快車賽期表現下滑，上輪作客1:2不敵利雲特後，聯賽兩連敗，各戰線更是七仗不勝。加上球隊傷兵滿營，兩名攻擊重心奧耶沙巴爾及大衞施華先後傷出，今仗上陣成疑，恐怕難以在聯賽只失五球的牀單軍團身上取分，客勝去馬。



