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賓施馬歡度聖誕 皇馬炒「格」

2020-12-23 列印
　　皇家馬德里教練施丹一向對賓施馬推崇備至，後者上仗西甲貢獻一入球兩助攻，超越前輩亨利成為歐洲四大聯賽歷來士哥最多的法國球員。此子今晚聯賽還有望化身CF格蘭納達剋星，率隊主場輕鬆全取三分，敲讓球主客和讓一球「主勝」。(Now611、632台周四凌晨2:45直播)

　　上輪西甲作客3:1勝伊巴，賓施馬直接和間接包辦皇馬三球士哥，聯賽累積一百七十六球，超越了亨利成為四大聯賽歷來入球最多的法國球員。施丹再一次盛讚這名同胞：「賓施馬是法國史上最佳前鋒，其入球紀錄已證明了自己。」

　　賓施馬亦是今仗對手格蘭納達剋星，職業生涯參與了兩隊十四次對碰，獨取十二個入球及四助攻，率領皇馬取得十三勝一負，當中有八仗贏兩球或以上。

　　再當格蘭納達剋星

　　　　相反，格蘭納達聯賽失二十球屬本輪前群雄第四多，所以今仗「主勝」相當穩陣。

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