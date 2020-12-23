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撐AC獵藍鷹坐榜首過年

2020-12-23 列印
　　自射手伊巴謙莫域受傷後，中場查漢奴古擔起指揮AC米蘭進攻的重任。今晚意甲主場迎戰拉素，他勢與前鋒拉菲爾利亞奧繼上仗打破最快入球紀錄後，再攜手爭取士哥，助紅黑軍團取勝穩坐榜首過年，直取主勝。(Now638、有線614、654、無線MyTV Super301台周四凌晨3:45直播)

　　伊巴十一月尾作客拿玻里後一直養傷，期間鋒將列比錫和利亞奧輪流充當箭頭，領軍進攻重任落到查漢奴古身上。此子在沒有伊巴的五輪意甲交出四次助攻，領軍三勝二和，包括上仗2:1勝薩斯索羅，助利亞奧甫開賽六點七二秒閃電開紀錄，刷新歐洲五大聯賽最快入球紀錄。

　　紅黑軍團上次對拉素大勝3:0，亦是由查漢奴古開紀錄，他今仗有力再領軍撕破藍鷹防線。拉素上仗2:0勝拿玻里才結束各賽事三仗不勝頹勢，意甲近四次作客聖西路又只得一勝三負劣績，今仗恐難全身而退。

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