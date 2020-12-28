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槍下亡獅難突「維」

2020-12-28 列印
　　論名氣，今季才加盟阿士東維拉的前鋒奧尼屈堅斯，遠遜車路士新兵迪姆華拿，但論近況，前者則出色許多，剛於周六拆禮物日英超助球隊上半場十人應戰，仍主場3:0大勝水晶宮，近四輪保持不敗；相反，挾盛名上車的迪姆華拿，英超上陣十五次只入四球，近七仗更食白果，包括拆禮物日造訪兵工廠表現低迷半場已被換走，連累球隊負1:3。今晚維拉聯賽快車作客藍獅，屈堅斯有力率隊全身而退，讓球主客和受讓一球「客勝」穩開。

（Now4K 611、621台周二凌晨1:30直播）

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