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槍手難乘勇再拆「禮」

2020-12-29 列印
　　阿仙奴在周六拆禮物日英超清脆利落地擊敗車路士，終止七輪不勝走勢，今晚聯賽匆匆再戰，當然希望乘勝追擊作客擊敗白禮頓。然而主隊去季英超曾雙殺槍手，加上倒戈的鋒將韋碧克最近腳風不俗，兵工廠如意算盤勢難打響，一於捧讓球主客和受讓一球「主勝」。（Now621台周三凌晨2:00直播）

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