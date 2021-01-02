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勇兵新年第一擊撕「布」

2021-01-02 列印
　　西布朗剛仗英超主場0:5慘敗予列斯聯，近三次地頭出擊俱慘敗而回，今晚英超聖誕新年快車尾關繼續留守主場鬥阿仙奴，隨時再大敗一仗。再者槍手聯賽兩連勝走出谷底，鋒線新星布卡約沙卡又狀態大勇，今仗勢領軍大捷，讓球主客和讓一球「客勝」可捧。（Now621台周日凌晨4:00直播）

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