西悉尼流浪者 爆「機」戰

今午澳職上演一場甚具話題性賽事，紐卡素噴射機主場鬥西悉尼流浪者。噴射機班主因疫情決意賣盤，更拒絕提供營運資金予球隊導致軍心散煥，教練卡爾羅賓遜逐轉投今仗對手流浪者，翼鋒艾賓尼伊斯爾亦共同進退。兩隊此消彼長，流浪者勢可輕鬆擊退噴射機，直取客勝。



噴射機在備受好評的威爾斯籍主帥卡爾羅賓遜帶領下，去季最後五場澳職常規賽收錄四勝一和，可惜仍差第六位的珀斯光輝三分，無緣季後賽。外界認為他們在今季會有更佳發揮之際，球隊班主、來自中國的雷曼集團因疫情決意賣盤，更拒絕向球會提供營運資金，多名主力包括中場核心列特利，羅賓遜亦在去年十月轉投流浪者，去季澳職上陣六次交出一球兩助攻的澳洲國腳翼鋒艾賓尼伊斯爾，其後亦寧願自掏錢包買斷合約，跟隨主帥的步伐。







將帥倒戈尋仇



目前噴射機由羅賓遜昔日助手奇治迪恩斯暫掌帥印，僅靠三十五歲的愛爾蘭前鋒奧當路雲撐起，他矢言：「我們被人看淡，所以大家更加要團結踢出佳績。」可是球隊在首輪作客0:1不敵去屆包尾大幡中岸水手，今仗捧不過。



相反流浪者不單止有羅賓遜和艾賓尼伊斯爾加盟，還從阿德萊德聯羅致了曾效力祖雲達斯的進攻中場杜羅奧斯，以及被喻成澳洲新希望的防守中場列斯奧迪斯等，實力倍增。雖然他們在首仗地頭0:1不敵FC麥克阿瑟，但經過磨合後今仗可望有脫胎換骨的演出，羅賓遜承諾：「球員開始建立默契，有信心取得佳績。」







紐卡素噴射機 vs 西悉尼流浪者



今日下午4:05







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客勝(2.5倍)







麥克阿瑟以牛弒凰



澳職新軍FC麥克阿瑟一鳴驚人，隊史首場聯賽即作客1:0挫大事擴軍的西悉尼流浪者。該隊一對西班牙外援「狂牛中場」比納特和翼鋒馬高蘇沙亞達級數十足，明午勢可在主場擊退威靈頓鳳凰，主勝穩開。



FC麥克阿瑟新成軍即雄心萬丈，中場有前澳洲國家隊隊長米利根助陣，還重金挖角兩位前畢爾包重臣，中場比納特和翼鋒馬高蘇沙亞達，當中前者在首輪澳職直射罰球建功率隊擊敗流浪者。雖然他們在剛仗地頭0:2不敵中岸水手，但今場對手威靈頓鳳凰亦在上輪聯賽地頭1:2負FC悉尼，而且開季至今只踢一場狀態不及麥克阿瑟，寧捧主勝。







FC麥克阿瑟 vs 威靈頓鳳凰



周六下午2:05



myTV Super 901台直播







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主勝 (2.28倍)







勝利復辟新刀屠獅



墨爾本勝利去季澳職只得第十名，令人大失所望，今屆逐瘋狂增兵欲一雪前恥，兩位前英超兵基斯泰迪和卡林麥馬拿文，大大增強球隊中前場實力。該隊周日作客布里斯班獅吼勝望壓一，客勝可放心捧場。



去季勝利在十一隊中排尾二，錄得自○五年組軍以來最差成績。他們立即在今屆換血，簽入十名具實力的戰將，包括曾踢過英超七年的中場卡林麥馬拿文，以及前阿士東維拉射手基斯泰迪，再配合星級翼鋒澳洲國腳羅比古斯，整體實力在澳職屬首屈一指。他們首輪因磨合不足主場1:3負布里斯班獅吼，周日作客再對後者勢可復仇，直取客勝。







布里斯班獅吼 vs 墨爾本勝利



周日下午3:05無線85台直播







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客勝(2.95倍)







澳職名家



以專業角度拆解 每輪重點賽事



希斯基



曾效力澳職紐卡素噴射機的前英格蘭國腳







盤路追擊 首2輪 75%開入球細



澳職開季至今共踢了八場賽事，撇除其中一仗於中立場上演，餘下七仗主隊只得二勝一和四負，八仗合計開出兩大六細的盤路，下注前宜加注意。疫情影響備戰狀態而令冷門頻生，去季包尾大幡中岸水手開季兩連勝。



