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美斯新拍檔戰鬥「格」

2021-01-09 列印
　　巴塞隆拿十八歲進攻中場柏迪上仗贏畢爾包一傳一射表現亮眼，跟美斯合作愈見純熟。他倆今晚聯賽聯手有力領軍作客擊敗CF格蘭納達，讓球主客和讓一球「客勝」值捧。（Now611、632台周日凌晨1:30直播）

　　柏迪於周三作客3:2挫畢爾包的補賽獨取一入球一助攻，以十八歲四十二天成西甲最年輕單場有入球和助攻的球員，其後腳助攻予美斯破網，盡顯兩人默契十足。巴塞教練朗奴高文大讚：「柏迪年輕但頭腦清晰，表現很成熟。」

　　今晚一戰，柏迪勢再跟美斯拍住上，攜手撕破對手防線。格蘭納達各戰線近四仗僅一勝一和兩負，西甲近四次作東對巴塞三負共失十球，故「客勝」穩開。

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