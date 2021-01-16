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蜂之子螫緬恩斯

2021-01-16 列印
　　多蒙特射手艾寧夏蘭特未有受到轉會傳聞影響，傷瘉復出第二場即有士哥，職業生涯德甲上陣二十五場累積二十五球，創下德甲紀錄，更表明集中精神為球隊爭奪錦標。今晚聯賽，此子勢跟近況回勇的查頓辛祖雙劍合璧，率領蜜蜂軍團主場大勝包尾大幡緬恩斯，讓球主客和讓兩球「主勝」逾兩倍值博。

（體通天下今晚10:30直播）

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