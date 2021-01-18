滿血伊巴再爆關「卡」

活在資訊氾濫世代，最怕被洗腦，不斷接收訊息下，好易會被潛移默化，不做求證，被入侵後，不問而信，一直被牽着鼻子走。 近年好興講數據，可是有幾多人，有真正細讀各式各項數據，以達致更準確解讀，更莫說將大數據拆細，與近況結合，降低曲解程度，甚至拿住一本通書睇到老。 你、我身邊有幾多朋友，認定徐雨石是泥地王，不求甚解、深信不疑，無就現況，查一查最新數據，看看徐雨石今時今日，泥地賽成績如何？ 作為資訊提供者，不先查證，繼而亂講、亂寫一通，不是不負責任，是甚麼？ 不計上周日三場泥地賽，徐雨石今季12Ｗ，泥地只贏1Ｗ，再睇上季贏33Ｗ，泥地只佔5Ｗ；睇完實數後，還能說徐雨石泥地成績好嗎？不...

2021-01-18