  • 2021年1月18日 星期一
  • 13º
  • 53%
熱門： 新冠肺炎港鐵長者優惠貓店長滙豐

日報新聞 > 體育

滿血伊巴再爆關「卡」

2021-01-18 列印
　　AC米蘭射手伊巴謙莫域傷瘉復出後，近兩仗皆未打滿全場，因為教練皮奧利要他逐步重拾狀態。後者明言這名三十九歲老將已差不多滿血，今晚意甲作客卡利亞里勢再當剋星領軍奏捷，客勝可熱捧。（Now638、有線614、654、無線myTV Super301台周二凌晨3:45直播）

　　伊巴本月初克服左小腿傷後，在意甲主場2:0及意大利盃主場互射十二碼5:4接連擊敗拖連奴兩仗，分別後備上陣五及正選披甲四十五分鐘。皮奧利解釋這是以戰養戰，助他恢復十成功力今晚出擊：「他已逐漸回復狀態，我希望他今仗能全力出擊。」

　　雖然紅黑軍團周日證實，中場查漢奴古和左閘迪奧靴南迪斯確診新冠肺炎而倦勤，但伊巴今季意甲每次擔正都有士哥，聯賽近六次對卡利亞里共入六球，今晚可望重現雄風。況且，主隊今仗有一對中堅卡拉雲及安祖亞卡邦尼確診新冠肺炎而缺席，各戰線又五連敗，故主場出擊也捧不過，寧取客勝。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd