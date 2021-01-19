新刀對碰 狀態兩極 藍獅難獵「狐」

李斯特城的財力和規模在英超只算中型班，但他們最近靠買入價低廉的中場占士麥迪臣和青訓新星哈維班尼斯入球不斷，升上聯賽榜第三位。相反車路士今季大事引援後，成績不進後退，兩大德國貴價兵夏維斯及迪姆華拿更陷於入球荒。該隊今晚英超作客狐狸難有勝望，捧主勝為上。



（Now4K 611、621台周三凌晨4:15直播）



藍獅今季大灑二億二千萬鎊（約廿三億一千萬港元）增兵，但球隊的排名比上季奪得殿軍時更差，經過最近四輪僅得一勝一和兩負後，暫時排第七位。他們上輪作客升班馬富咸，幾歷辛苦於末段建功才險勝1:0，領隊林柏特坦言球隊近況平平：「球隊最近壓力很大。球員的狀態不好，信心也不足，目前要取得佳續很困難。」



德國孖寶持續低迷



轉會費合共逾一億二千萬鎊的德國國腳鋒將夏維斯及迪姆華拿，已連續十場英超沒有士哥。當中後者各賽事最近二十五次射門，只攻入一球，射門轉化率極低，但「林伯」仍明言會繼續支持他：「我們要給予他耐性，繼續讓他上陣才能破入球荒。」此子續擔正，車路士勢難取得士哥。



相反今季只投入了五千五百萬鎊的狐狸，上輪聯賽主場2:0擊敗另一黑馬修咸頓後，近五輪收錄三勝兩和，落後榜首曼聯兩分排第三位。該隊領隊羅渣士自豪道：「沒有大量資金的支持下，我們仍踢出競爭力，球隊仍能在最高水平的比賽角逐。」



上仗對聖徒， 球隊就是靠兩年前以二千萬鎊轉會費來投的中場占士麥迪臣，以及青訓新星哈維班尼斯各入一球取勝。兩人最近狀態大勇，前者近三輪聯賽取得兩入球一助攻，後者近四輪更攻入三球，今仗勢必再接再厲攻破藍獅大門，率隊全取三分。