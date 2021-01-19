新刀對碰 狀態兩極 藍獅難獵「狐」

（Now4K 611、621台周三凌晨4:15直播）
藍獅今季大灑二億二千萬鎊（約廿三億一千萬港元）增兵，但球隊的排名比上季奪得殿軍時更差，經過最近四輪僅得一勝一和兩負後，暫時排第七位。他們上輪作客升班馬富咸，幾歷辛苦於末段建功才險勝1:0，領隊林柏特坦言球隊近況平平：「球隊最近壓力很大。球員的狀態不好，信心也不足，目前要取得佳續很困難。」
德國孖寶持續低迷
轉會費合共逾一億二千萬鎊的德國國腳鋒將夏維斯及迪姆華拿，已連續十場英超沒有士哥。當中後者各賽事最近二十五次射門，只攻入一球，射門轉化率極低，但「林伯」仍明言會繼續支持他：「我們要給予他耐性，繼續讓他上陣才能破入球荒。」此子續擔正，車路士勢難取得士哥。
相反今季只投入了五千五百萬鎊的狐狸，上輪聯賽主場2:0擊敗另一黑馬修咸頓後，近五輪收錄三勝兩和，落後榜首曼聯兩分排第三位。該隊領隊羅渣士自豪道：「沒有大量資金的支持下，我們仍踢出競爭力，球隊仍能在最高水平的比賽角逐。」
上仗對聖徒， 球隊就是靠兩年前以二千萬鎊轉會費來投的中場占士麥迪臣，以及青訓新星哈維班尼斯各入一球取勝。兩人最近狀態大勇，前者近三輪聯賽取得兩入球一助攻，後者近四輪更攻入三球，今仗勢必再接再厲攻破藍獅大門，率隊全取三分。