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蜂王贖罪拆藥廠

2021-01-19 列印
　　馬高列奧斯上周六德甲屢失戎機，累多蒙特主場意外打和。身為隊長，此子馬上公開道歉，今晚聯賽作客惡鬥三哥利華古遜勢加把勁贖罪，率第四的蜂軍重上勝軌再當藥廠剋星，客勝捧得過。

（體通天下周三凌晨3:30直播）

　　上輪德甲多蒙特作東僅1:1和緬恩斯，列奧斯承認要負全責：「我上半場有一個開記錄機會，下半場也主射十二碼，但全部未能把握。未能領軍奏捷，我要向球隊道歉。」幸而，這名三十一歲隊長很快便有翻身機會，事關此子近五次遇上藥廠獨取五球，率蜂軍取得四勝一負佳績，今晚可望由狗熊變英雄。

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