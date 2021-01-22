捧FC悉尼 新星得「手」

去季澳職常規賽及季後賽雙料冠軍FC悉尼，今季頭兩輪聯賽錄一勝一和算是不過不失，但球隊還是有正面收穫，就是發掘到中場超新星尼奧雲賀夫。該隊今午澳職在這名十九歲新星坐鎮中場下，勢可主場擊退三日前才出戰的中岸水手，主勝萬勿錯過。



FC悉尼本季澳職首輪憑新星尼奧雲賀夫轟入世界波，加上其中場拍檔魯克巴坦亦攻入一球，2:1擊敗威靈頓鳳凰取開門紅。澳洲媒體賽後即大讚十九歲的尼奧雲賀夫，認為此子在澳職首度亮相即交出攻守全能的表現，是澳職近十年難得一見的新星，中場核心連高域亦大讚他：「我在開季前已經說過，他是今季聯賽其中一位令人驚喜的球員。他真的很有天份，每踢一場都會有進步，只要他改善到緊張的問題，將來肯定成就非凡。」







尼奧雲賀夫撐起中場



此子在上周末悉尼打吡因足踝受傷倦勤，球隊中場活力大減，主場僅與西悉尼流浪者賽和1:1，可見其重要性。幸好尼奧雲賀夫已經康復，今仗可以候命，教練哥利卡亦回復信心：「上仗打吡有些球員因傷無法出場，但他們問題不大，今場可以復出。我會讓一些年輕球員披甲，增加活力。」再者該隊紐西蘭國腳前鋒巴巴路西斯上仗建功打破跨季各賽十五場入球荒，今仗勢與後輩尼奧雲賀夫一起攻破中岸水手大門。



至於去季常規賽敬陪末席的中岸水手，今季令人驚喜頭兩輪接連擊敗紐卡素噴射機和FC麥克阿瑟。不過兩軍實力平平賽績不可作據，加上他們周二才在聯賽主場迎戰西悉尼流浪者，事隔三日匆匆再戰，主場負西悉尼流浪者0:1，一於支持主勝。



FC悉尼vs中岸水手



今日下午4:05



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鳳凰現殺「機」



紐卡素噴射機今季在一眾主力和教練離隊後，頭四輪澳職全敗，周日聯賽鬥威靈頓鳳凰，恐怕再敗一仗。相反鳳凰擁有英格蘭籍前鋒大衛波爾腳風不俗，今仗放心捧主勝。



在前班主雷曼集團拒絕提供資金下，噴射機開季前一眾主力他投。雖然球隊已解決易主問題，但留下的戰將如射手華倫天奴尤爾質素平平，頭四輪聯賽全敗。相反威靈頓鳳凰兩場澳職一和一負，首輪1:2負勁敵FC悉尼屬意料之內，上仗作客1:1和實力不俗的新軍FC麥克阿瑟，演出令人驚喜，今場在兩輪攻入一球的前鋒大衛波爾帶領下，有望開齋。



威靈頓鳳凰 vs 紐卡素噴射機



周日下午3:05



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老馬火不滅 西部聯膽材



西部聯兩位星級鋒將貝利沙和迪亞文迪級數無庸置疑，年逾三十五歲的他們經過兩輪澳職熱身後，可望在明午聯賽主場鬥珀斯光輝有更好表現，過關推介主勝。



去季新成班的西部聯，能夠在處子球季取得第五名獲季後賽席位，全因兩位星級外援交足功課，射手貝利沙聯賽共入十九球；隊長迪亞文迪就有八球、七助攻。這兩位分別年屆三十五和三十七歲的老將，今季頭兩輪表現平平連累球隊只得一和一負，但他們經過熱身後再望有截然不同的演出，率隊擊敗周三才在本屆首度出戰的珀斯光輝，敲主勝。同日另一仗，阿德萊德聯和墨爾本勝利實力接近，在前者主場交手難分高下，串和局。



過關推介



西部聯vs珀斯光輝 主勝(2.2倍)



阿德萊德聯vs墨爾本勝利 和(3.4倍)



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