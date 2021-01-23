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雙塔合璧 AC「大」騷

2021-01-23 列印
　　AC米蘭新羅致的克羅地亞前鋒文迪蘇傑，今晚意甲主場對阿特蘭大將處子登場，跟瑞典射手伊巴謙莫域組成老雙塔鋒線。前者甫加盟已揚言要起以老帶新的作用，引領一班年輕隊友攜手擊退對手，鞏固榜首位置，主勝無難度。（Now639、有線602、662、無線myTV Super302台周日凌晨1:00直播）

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