西悉尼升呢 殺「機」現

西悉尼流浪者能夠在今季澳職「升呢」成前列份子，中場大將杜羅奧斯功不可抹，此子成為球隊的組織策劃者，擺脫去季於阿德萊德聯的不快時光重生。這名三十二歲中場今午再上征途，勢可領軍主場擊退頭五輪只得一勝四負的紐卡素噴射機，直取主勝。



過去兩季西悉尼流浪者於澳職分別排第八和第九位，已連續三年未能晉身季後賽。不過他們今季在備受好評的威爾斯籍教練卡爾羅賓遜帶領下，搖身一變成為前列份子，除了在首輪狀態不足主場0:1不敵FC麥克阿瑟，及後三輪客場之旅收錄兩勝一和，擊敗榜首的中岸水手和今仗對手噴射機，還在悉尼打吡1:1賽和班霸FC悉尼，本輪前排積分榜第三位。







杜羅奧斯重生開火



流浪者能夠「升呢」為爭冠份子，今季來投的澳洲國腳中場杜羅奧斯是功臣之一。這名曾效力祖雲達斯和阿特蘭大的三十二歲中場，去季因合約糾紛與阿德萊德聯鬧得不快，場上演出亦受到影響全屆澳職上陣十三次僅入一球。他離開傷心地到流浪者即重生，迅即成為後者的中場核心，四輪收錄入球和助攻各一，包括以士哥率隊逼和FC悉尼。



此子矢言：「上季的事件令我很失落，舊會告訴我不在計劃中，但之後之單方面反口，最終擾攘一季才能離開。流浪者不是大會，但球隊有出色的教練和潛質，很開心可以在此重新開始。」



除了有杜羅奧斯在陣，上季澳職上陣十九次取得五球、三助攻的德甲鋒將尼古拉梅拿，亦延續腳風在本季開齋已有一球進帳，兩人合力勢可率隊擊敗本季五輪澳職只得一勝四負的紐卡素噴射機，主勝無問題。



西悉尼流浪者vs紐卡素噴射機



今日下午4:05開賽



頭條推介



主勝(2.1倍)







西部聯膽材



西部聯在今屆澳職雖然勝和負各一，但他們已擺脫頭兩輪僅入一球問題，剛仗主場5:4擊敗珀斯光輝。該隊的日本籍右閘今井智基本季聯賽已收錄一球一助攻，與累積兩球的另一位守將派利亞斯齊化身帶刀侍衛，明午再聯手勢領軍主場輕取首兩輪全敗的墨爾本勝利，捧主勝。



配腳方面，FC麥克阿瑟在三大外援馬高蘇沙亞達、比納特和達比舒利各入一球下，四輪得兩勝一和一負，今仗有力爆冷在主場擊敗開季僅得勝和負各一的FC悉尼，串主勝。至於布里斯班獅吼和阿德萊德聯實力及近況相若，在前者主場交手捧和局。







周六澳職過關推介



西部聯vs墨爾本勝利



周六下午2:05



主勝(2.4倍)







FC麥克阿瑟vsFC悉尼



周六下午4:10 MyTv Super 901台直播



主勝(3.1倍)







布里斯班獅吼vs阿德萊德聯



周六晚上6:15



和(3.4倍)



3串1 （共約25.29倍）







水手墨城互串



中岸水手由去季敬陪末席，搖身一變到本屆澳職高踞榜首，全因球隊的青春革命十分成功，當中以累積入兩球的十九歲前鋒古奧最令人驚喜。該隊周日主場對威靈頓鳳凰不勝無歸，過關穩膽。



已連續三季成為包尾大幡的中岸水手，今屆大翻身以三勝一負在本輪前排榜首。球隊以多位二十歲出頭的小將任正選踢出驚喜，一對廿一歲中場祖殊尼斯畢和史坦斯尼斯攻守兼備，十九歲的南蘇丹裔澳洲射手古奧更展示射手本色，四輪累積兩球，今仗面對頭三輪得一和兩負的鳳凰，主勝穩開。同日，墨爾本城三輪贏兩仗狀態較好，主場勢取珀斯光輝。







周日澳職過關推介



中岸水手vs威靈頓鳳凰



周日下午1:05



主勝(3倍)







墨爾本城vs珀斯光輝



周日下午3:40 無線85台直播



主勝(1.92倍)



2串1 （共約5.76倍）