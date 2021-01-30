仙魔大戰登場 新奧燒擎槍

周三從皇家馬德里借來阿仙奴的挪威中場馬田奧迪加特，備受槍迷期待，各界亦希望他像昔日同樣由銀河艦隊來投的舊寵兒奧斯爾般，首度為兵工廠披甲就立即交出好表現。適逢今晚英超對手曼聯剛不敵包尾大幡錫菲聯，奧迪加特勢必在地標戰率隊於主場擊敗死敵，成為槍迷新歡，一於支持主勝。



（Now4K 611、621台周日凌晨1:30直播）



早前結束阿仙奴八年歲月轉投土超費倫巴治的奧斯爾，當年挾盛名由皇馬加盟，立即成為槍迷寵兒，他首次披起兵工廠十一號球衣即交出一次助攻，率隊在英超作客3:1擊敗新特蘭。而三日前落實從銀河艦隊借用至季尾的馬田奧迪加特，由於同樣司職進攻中場，加上又是「十一號仔」，各界都期望他繼承奧斯爾的衣鉢，成為槍手新一代中場靈魂。



組織進攻全面升級



這名廿二歲挪威中場今季雖被皇馬投閒置散，在各賽事只上陣九次，但他前季借往荷甲維迪斯，全季不同戰線收錄十一入球十二次助攻；上季外借皇家蘇斯達亦有七入球九助攻，被譽為去季西甲最佳中場之一，難怪備受期待。該隊領隊阿迪達矢言：「皇蘇是我的家鄉球會，所以我一直關注奧迪加特的表現。他很有潛質和天分，具備球隊尋找已久的元素，能在狹小空間制造機會和士哥，很期待他的表現。」



此子亦表示希望在地標戰有貢獻：「每當去到一個新地方，最重要是感覺良好。這就是我的計劃，目前一切都很良好，希望盡快有好表現。」恰巧過去兩場各賽因照顧患病母親而缺陣的隊長奧巴美揚已歸隊，另一翼鋒布卡約沙卡又狀態大勇，近六場英超收錄四入球兩助攻，有兩人輔助奧迪加特勢可發揮最高水準，擊敗上仗主場1:2不敵錫菲聯、終止英超十三場不敗走勢的曼聯。



