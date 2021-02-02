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﻿二號槍復出馴「狼」

2021-02-02 列印
  阿仙奴上輪英超大戰與曼聯0:0握手言和，今仗有二號射手布卡約沙卡傷瘉復出，鋒線可有足夠攻力攻破狼隊城池，客勝超過兩倍實屬超值，為免愈買愈熱宜盡早下注。（Now621台周三凌晨2:00直播）

　　兵工廠英格蘭翼鋒布卡約沙卡上仗因臀部出現痛楚缺陣，領隊阿迪達解釋：「沙卡臀部感到疼痛，為免他受傷才安排他休息，很快會復出。」此子英超近六次上陣交出四入球兩助攻，槍手上仗在他缺陣下，鋒線把握力明顯下降，前鋒尼高拉斯比比多次失機和拿卡錫迪射中楣，與紅魔賽和0:0。今仗沙卡復出誓射破狼隊防線，助兵工廠重返勝軌。對手狼隊上輪作客0:1負水晶宮，近八輪三和五負狀態低迷，縱有主場之利仍欠勝算，放心捧客勝。

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