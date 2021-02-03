阿特蘭大 翻「玻」再衝

阿特蘭大去年十二月起在各賽事十四場不敗，直到上仗意甲不敵拉素才告斷纜。不過該隊主帥加斯柏連尼仍然充滿信心，矢言球隊狀態毫無問題，今晚意大利盃四強首回合勢可重回正軌，作客擊敗有鋒將梅頓斯倦勤的拿玻里，直取客勝。



（YouTube周四凌晨3:45直播）



即使隊長艾真度高美斯因為與教練加斯柏連尼不和，先被雪藏繼而賣到西維爾，但阿特蘭大的攻力依舊不減，今季攻入四十五個聯賽入球是意甲第二多。即使他上仗聯賽主場1:3不敵拉素，各賽事十四場不敗走勢斷纜，但加帥仍充滿信心，矢言球隊狀態無問題：「球員的表現無問題，因為他們依舊展現出強大的力量。」



再者主隊拿玻里今仗有攻擊三叉戟之一的梅頓斯受傷缺陣。這名比利時翼鋒今季曾因傷缺席六輪意甲，球隊期間僅得三勝一和兩負，今晚難與阿特蘭大鬥攻，客勝值得捧場。



