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阿蘇孤掌難鳴 馬體「切」勿買

2021-02-08 列印
　　馬德里體育會今晚西甲主場鬥切爾達，前者射手蘇亞雷斯的一眾鋒線拍檔卻因確診新冠肺炎而缺席，相反客隊陣容完整，又有鋒將伊亞高艾斯巴斯與哨牙蘇抗衡，兼且近兩輪聯賽開和夠硬淨，故和波可以一博。（Now632周二凌晨4:00直播 ）

　　「哨牙蘇」上輪梅開二度，領軍作客4:2擊敗卡迪斯，然而他今晚將要孤軍作戰，皆因球隊兩大鋒將穆沙迪比利及祖奧菲歷斯，先後在周三及周四確診新冠肺炎，連同早前中招的翼鋒恩歷克卡拉斯高將齊齊缺陣。這位烏拉圭射手十四個聯賽士哥中，有五球是由上述鋒將助攻，今晚表現勢打折扣，令球隊火力未必足夠。

迪比利菲歷斯確診須隔離

　　相反，切爾達今仗夫添出擊，主力艾斯巴斯也在聯賽創造九入球、六助攻，能力媲美「哨牙蘇」，加上該隊近兩輪和波韌力充足，今仗勢乘馬體會降格無牙老虎，偷雞再和一仗非難事。



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