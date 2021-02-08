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空難63年

2021-02-08 列印
　　周六英超主場對愛華頓一仗，對曼聯來說十分特別，因為當日也是慕尼黑空難六十三周年紀念日，賽前舉行默哀儀式（圖），領隊蘇斯克查也揚言要全力出擊。可惜，紅魔在下半場補時五分鐘被拖肥糖射手卡維特利雲門前射入逼和3:3，痛失兩分。

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