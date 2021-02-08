  • 2021年2月8日 星期一
  • 21º
  • 72%
熱門： 年宵車厘子受限區域9卡列車余慕蓮

日報新聞 > 體育

頹蜂不止

2021-02-08 列印
　　多蒙特周六（黑衫）德甲作客弗賴堡，被對方射手鄭優營及守將莊拿芬舒密特先後破網，以1:2落敗，聯賽榜滑落至第六位，由爭冠變爭第四，連副隊長曉姆斯也慨歎道：「與幾周前不同，現在歐聯席位變成了己隊今季主要目標。」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd