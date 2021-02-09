祖記得「米」爭霸意盃

祖雲達斯的瑞典中場古路斯夫斯基是盃賽專家，今季意大利盃三次上陣兩次有士哥。今晚四強次回合老婦人回師主場再戰國際米蘭，這名瑞典國腳再扮演後上殺手，與前鋒C朗拿度等再破國米防線，主勝料可穩開。（Youtube周三凌晨3:45直播）



古路斯夫斯基今季屬老婦人的盃賽主力，意盃三戰全部正選上陣，十六強淘汰熱拿亞和八強對史帕爾都有士哥。而此子最近又狀態不俗，上場意甲對羅馬，後備上陣於右路傳中，逼使羅渣伊賓尼斯擺烏龍，助球隊奠定勝局贏2:0。今仗他將聯同首回合作客國米梅開二度的C朗拿度，一起爭取士哥。



相反國米為收復首回合主場負1:2的失地，今仗作客亦要主攻，反而有利老婦人打快攻。再者他們近八場各賽事作客老婦人又不勝僅得兩和六負，上次客場擊敗祖記已是一二年，今次作客恐怕亦凶多吉少，放心捧主勝。



