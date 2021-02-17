西維爾搶先機 空霸襲蜂軍

西維爾箭頭安尼斯利步大力雄且擅於搶點，本季各戰線已攻入五個頭槌士哥，今晚歐聯十六強首回合正好針對多蒙特制空能力差的弱點。再者其攻擊拍檔盧克迪莊亦是擅頂之人，兩人今仗齊施空襲勢助西維爾主場挫蜂軍取得出線先機，主勝可捧。



（Now644、有線601、661台周四凌晨4:00開賽）



上仗西甲主場1:0小勝侯爾斯卡後，西維爾於各戰線已豪取九連勝，射手安尼斯利更腳風大順。這位身高近一米九的中鋒衝刺力強，今季不同賽事已取得十七球，包括五個頭槌，其搶點能力獲主帥路柏泰基盛讚：「一位射手腳風大順時，傳送就像出現在面前般。他的走位十分出色，這是安尼斯利能經常搶點成功的原因。」



安尼斯利打頭陣



這名廿三歲摩洛哥前鋒在今季歐聯亦特別醒神，六輪攻入四球，帶領球隊自二○一七至一八年再次晉身此賽淘汰賽。此外，其身邊亦不乏擅頂之人，包括各戰線已入兩球頭槌的高大中鋒盧克迪莊。身材並不高大的鋒將蒙尼亞艾哈達迪，亦在上仗西甲主場1:0小勝侯爾斯卡時攻入奠勝頭槌，今仗一起與安尼斯利進行空襲。



相反多蒙特上仗德甲主場與賀芬咸各二言和，第二個失球就是被敵將頭鎚破網，延續今季制空力不足的問題。該隊近七仗各戰線僅得一勝三和三負，看守教練泰錫失望道：「己隊最近出現太多傳中失球，防線表現也不穩定，我對此十分不滿意。」



再者蜂軍射手艾寧夏蘭特自去年尾克服韌帶傷患復出後，入球效率稍降，近三輪德甲只入一球，今仗面對九連勝期間只失一球的西維爾難有作為，主勝捧得過。



