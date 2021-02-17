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藍月遇攔路虎

2021-02-17 列印
　　曼城在各賽事十六場連勝的強勢，隨時在今晚英超作客愛華頓時告終。皆因拖肥糖領隊安察洛堤對藍月教頭哥迪奧拿贏多輸少，加上球隊今季遇強愈強，其愛將占士洛迪古斯近期又狀態大勇，有力在曼聯身上搶分而回，一於捧讓球主客和受讓一球「主勝」。（Now621台周四凌晨4:15直播）

　　連同上仗英超主場3:0大勝熱刺，曼城於聯賽已連贏十一場，各賽事則十六連勝氣勢如虹，可是今場考驗巨大。愛華頓教頭安察洛堤歷來曾三次面對哥迪奧拿執教的球隊，取得兩和一負的優勢，心理上佔上風。而且他們本季面對豪門屢有佳績，聯賽曾擊敗阿仙奴和車路士，亦曾賽和利物浦、曼聯及李斯特城；早前足總盃又淘汰熱刺，今仗地頭迎戰藍月未必落下風。

　　同時，該隊中場占士洛迪古斯已擺脫傷患回勇，他在最近七場各賽事取得兩入球三助攻，有力攻破曼城大門率隊全身而退，「主勝」穩開。

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