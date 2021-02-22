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戴巴拿回歸強攻 戰無不「克」

2021-02-22 列印
　　祖雲達斯前鋒保羅戴巴拿創造力澎湃，一月中受傷球隊攻力即打折扣。幸而，此子今晚意甲主場鬥克羅托內有望復出，跟C朗拿度攻堅領軍勝券在握，加上近三次主場對賽皆能數三球或以上，讓球主客和讓兩球「主勝」去馬。（Now638、有線614、654、無線myTV Super 301台周二凌晨3:45直播）

　　剛於周三歐聯十六強首回合作客波圖，老婦人佔六成六控球率卻負1:2，各賽事近五仗僅二勝一和二負，可見戴巴拿養傷的影響。

　　幸好，他已克服左膝內側副韌帶傷患，今仗可正式復出，主帥派路喜言：「他可把己隊進攻質量提升。」有這名二十七歲阿根廷前鋒提供彈藥，C朗也可望終結各戰線三場入球荒，率老婦人大勝一仗。

克羅托內不設防

　　包尾的克羅托內近四場意甲全敗，客戰更五連敗，當中三仗皆以兩球或以上之差敗陣。老婦人作東三遇該隊最少都大勝3:0，故今仗「主勝」無問題。

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