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再折隊長

2021-02-22 列印
　　儘管利物浦剛於周二歐聯順利奏捷，但霉氣未除，周六英超默西賽德郡打吡主場0:2不敵愛華頓。紅軍更寫下多項羞家紀錄，禍不單行的是隊長佐敦軒達臣（右二）因傷離場，令球隊中堅和精神領袖同陷真空危機，難怪領隊高普直言：「雙重打擊令人難受。」

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