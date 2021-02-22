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巫師四連勝

2021-02-22 列印
　　巫師周六憑剛入選明星隊的標爾（左）獨取全場最高的三十七分，作客118:111擊敗拓荒者，錄得三年來首次四連勝。拍檔韋斯博克今仗也貢獻三雙廿七分、十一個籃板、十三次助攻，職業生涯累積兩萬零七百九十八分，超越名宿大衛羅賓遜排歷史第四十位。

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